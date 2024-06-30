خائن لمصر ومطبع مع الصهاينة.. أحمد موسى يهاجم عمرو واكد (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الفنان عمرو واكد، معقبا: "عمرو واكد صهيوني، وقام بالتمثيل مع ممثلات صهيونيات، ومطبع مع الصهاينة".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: "صفحة إسرائيل بالعربية قامت بتهنئة عمرو واكد وهو فاكر نفسه بيدافع عن فلسطين لكنه صهيوني"، متابعا: "عمرو واكد خائن ولا يمثل مصر".

وتابع أحمد موسى: "عمرو واكد عميل صهيوني ويعمل لصالح إسرائيل، وما يفعله على السوشيال ميديا ضد مصر، وهذا ضد المخطط الصهيوني".

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد 3 أسابيع سيتم انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية وفقًا لما صرح به رئيس الوزراء، معقبًا: «الكهرباء هترجع والدولة هتحل الأزمة».

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم: "كل واحد بإمكانه الحديث عن مشكلة انقطاع الكهرباء، ولكن هناك من يستغل هذه الأزمة لتحقيق مصالح ضد الدولة، وتوجد حملات تعمل لمحاولة زعزعة استقرار البلد، ويجب التحذير من هذه الحملات المشبوهة».



نحذر من الانسياق وراء الشائعات

وتابع أحمد موسى: «جماعة الإخوان تستخدم القتل منهجا لها في التعامل مع القضايا التي تشغل بال المواطنين، ونحذر من الانسياق وراء تلك الشائعات والحملات المغرضة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء»، مضيفًا: «محدش عايز الكهرباء تنقطع عنه ولا ثانية واحدة، والدولة بتعمل إجراءات بشكل مستمر للنهوض من تلك الأزمة»