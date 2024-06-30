دي لافوينتي يعلن تشكيل إسبانيا لمباراة جورجيا في اليورو

أعلن دي لافوينتي مدرب إسبانيا تشكيل اللاروخا لمواجهة جورجيا المقرر لها بعد قليل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويقود الهجوم الثلاثي، لامين يامال، وموراتا، ونيكو ويليامز.



جاء تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في الدفاع: دانيال كاربخال، روبن لو نورماند، إيمريك لابورت، مارك كوكوريلا

في الوسط: بدري، فابيان رويز، بيدري جونزاليس

في الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.



وتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز رائع في بداية مشواره على حساب كرواتيا 3-0، قبل أن يفوز على إيطاليا وألبانيا 1-0.

