تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة ألبانيا الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "اسبرت أرينا"، حيث يلتقي منتخبي إسبانيا وألبانيا بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الثانية، ضمن منافسات يورو 2024.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، إيطاليا وألبانيا، بالإضافة إلى كرواتيا.

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا لمواجهة ألبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024

استقر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بشكل كبير على التشكيل الذي سيلعب به أمام ألبانيا الليلة، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، نورماند، إيميريك لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، فابيان رويز، بيدري.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو ويليامز.

وضمن منتخب إسبانيا التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية، بعدما حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية، على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة ، وإيطاليا بهدف دون رد ، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.