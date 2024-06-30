230 الحد الأدنى للتقديم في مدرسة الصناعات الدوائية 2024
كشفت مدرسة الصناعات الدوائية "مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية" عن الحد الأدنى المطلوب للتقديم للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق التقديم في مجرسة الصناعات الدوائية 230 درجة في مجموع الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.
وأنشئت مدرسة الصناعات الدوائية بالشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الأدوية، وتقع بحدائق أكتوبر في الجيزة، وتبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.
شروط التقديم في مدرسة الصناعات الدوائية
- أن يكون المتقدم في مدرسة الصناعات الدوائية حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024.
- يكون التقديم مدرسة الصناعات الدوائية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- ألا يقل مجموع الطالب المتقدم في مدرسة الصناعات الدوائية عن 230 درجة.
- أن يجتاز الطالب المتقدم في مدرسة الصناعات الدوائية الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
- يشترط في المتقدم في مدرسة الصناعات الدوائية إجادة اللغة الإنجليزية.
- يتاح في مدرسة الصناعات الدوائية التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.
- ألا يزيد سن المتقدم في مدرسة الصناعات الدوائية على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.
مزايا الدراسة في مدرسة الصناعات الدوائية
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية بعد التخرج في مدرسة الصناعات الدوائية 2024 .
- الحصول على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية بعد التخرج في مدرسة الصناعات الدوائية .
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة في مدرسة الصناعات الدوائية بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج في مدرسة الصناعات الدوائية.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي في مدرسة الصناعات الدوائية.
- توفير الزي المدرسي في مدرسة الصناعات الدوائية.
- توفير أتوبيسات لنقل طلاب مدرسة مدرسة الصناعات الدوائية لأماكن التدريب.
- توفير وجبة جافة للطالب في مدرسة الصناعات الدوائية أثناء اليوم.