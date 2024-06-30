الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ الرئيس السيسى والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا وسفير الاعلام العربى ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأعرب عن فخر واعتزاز الاتحاد العام للمصريين برومانيا والشعب المصري العميق بثورة 30 يونيو ، والتي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على انحياز القوات المسلحة للشعب المصري للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار " مباشر " إلى أنه في ظل اختلال موازين الاستقرار التي عاشها الشعب المصري جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدا للفوضى، وبدأ الوطن فى طريق الاصلاح ، وتحمل الرئيس السيسي المسؤولية والأمانة ، في الوقت الذي عانى فيه المصريون من تداعيات الإرهاب وآثاره الكارثية خاصة أن ثورة 30 يونيو، أثبتت معاني التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حيث استطاعا معًا تصويب المسار وإعادة إحياء قيمة الوطن والحفاظ على هويته واستقراره، ووضع حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبدالله مباشر أنه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حققت مصر إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها المهم في أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

واختتم: " سيدى الرئيس نعاهد الله عز وجل نحن المصريين بالخارج وخصوصا المصريون برومانيا ان نقف صفا واحد خلف قيادتكم الحكيمة .. حفظ الله الوطن ... حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسى".