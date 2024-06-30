محافظ الغربية يوجه بتكثيف الأعمال للإنتهاء من تطوير الشوارع والمحاور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.

كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده مساء اليوم لمناقشة مستجدات الاعمال بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، بحضور رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ،مدير مديرية الإسكان، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال و العمل على مدار الساعة للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية.

وأكد رحمي على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.

ووجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها فى توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.