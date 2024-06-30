مفهوم الثورة وأهدافها في احتفالات 30 يونيو بثقافة المنيا

نظم فرع ثقافة المنيا ، عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد بيت ثقافة العدوة شمال المنيا ، لقاءا بعنوان "وعاد الوطن بثورة مجيدة" تناول خلالها عماد الدين عزيز مدير المتابعة بالإدارة التعليمية ، أحداث ثورة 30 يونيو وأسبابها والدروس المستلهمة منها، وأقام بيت ثقافة بني مزار شمال المحافظة ، محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" بمركز الشباب، أوضح خلالها إسلام فرغلي أخصائي ثقافي، كيف خرج الشعب المصري بجميع الميادين بالمحافظات مدافعا عن هويته وتاريخ البلاد.

ونظمت مكتبة بلهاسة لقاءا أوضح خلاله الباحث فاضل محمد ، مفهوم الثورة، وأهدافها وكيف كانت بمثابة انطلاقة جديدة نحو التنمية والتطور ، واستمرت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بعدد من اللقاءات لمناقشة إيجابيات الثورة، دور القوات المسلحة في مساندة الشعب خلال الأزمات ، وكيف ساعدت ثورة يونيو في تصحيح مسار البلاد ، وذلك بكل من مكتبه شم البحرية ، بيت ثقافة سمالوط ، بيت ثقافة شركة النيل ، وبيت ثقافة ديرمواس.

كما نظم فرع ثقافة المنيا ، برئاسة رحاب توفيق ، مجموعة من الورش الفنية ، تضمنت تصميم لوحات في حب مصر، بمجسمات وأعلام بالفوم والكانسون ، وذلك بكل من بيت ثقافة مطاي ، مكتبة الطفل والشباب بالروضة ، بيت ثقافة بني مزار ، مكتبة نواي وقصر ثقافة المنيا.