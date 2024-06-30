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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يورو 2024.. سلوفاكيا تتقدم على إنجلترا في الشوط الأول

سلوفاكيا وإنجلترا
سلوفاكيا وإنجلترا

تقدم المنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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شاهد.. سلوفاكيا تضرب إنجلترا بالهدف الأول في اليورو

وكان المنتخب الألماني والسويسري قد نجحا في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، بعدما نجح الألمان في الفوز على الدنمارك بهدف نظيف، بينما فازت سويسرا على إيطاليا بهدفين نظيفين.

أحرز هدف المنتخب السلوفاكي من خلال اللاعب إيفان سكرانز في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، حيث نجح في الاستفادة من تمريرة زميله ليُسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده.       

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كوبي ماينو.

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

الهجوم: هاري كين.

البدلاء: رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.

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