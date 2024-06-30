إزالة 7 حالات بناء مخالف بمحافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 13 قيراط و 16 سهم و 7حالات بناء مخالف على مساحة 648م 2 .

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وعرض الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة قاعدة البلاغات والحوادث التي يتلقاها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،والتي تسهم بدورها في تحسين معدل سرعة الاستجابة للسيطرة على الحوادث والحالات الطارئة ، وأشاد محافظ الغربية بالقاعدة موجها بتحديثها على مدار الساعة.

وقام المحافظ بالاطلاع على الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات و الأماكن الخدمية بالمحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة التي تم تصميمها بواسطة المركز موجها مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتحديثها على مدار الساعة .