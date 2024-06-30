الزمالك يصطدم من جديد مع إتحاد الكره..تعرف على السبب

اللعب فى عز الحر مرفوض

علمت بوابة الوفد أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب دخل فى صدام جديد مع إتحاد الكره ولجنة المسابقات بعد أن أرسل اعتراضا إلى لجنة المسابقات على إقامة مباراته مع طلائع الجيش المقرره يوم ١٤ أغسطس فى الرابعه عصرا باستاد القاهره محتجا على إقامتها فى توقيت تكون حرارة الجو مرتفعه مما قد يسبب اضرارا صحيه للاعبين وطالب بتغيير الموعد إلى السابعه مساءا اسوة بلعب الأهلى فى هذا اليوم مع إنبى فى السابعه بملعب المقاولون العرب وكذلك يلعب بيراميدز مع الداخليه فى نفس الوقت مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأنديه.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.