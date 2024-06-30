ثورة 30 يونيو.. دفعت عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام وعلى رأسها القطاع الصحي

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، يتقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه بالتهنئة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكافة أبناء الشعب المصري العظيم احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.

وأكد د. أحمد طه، أن ثورة ٣٠ يونيو تعد محطة هامة في تاريخ مصر الحديث، تذكرنا باستمرار بأهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الصحي المصري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع الوطني لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعد أهم انجازات الجمهورية الجديدة والذي يحظى برعاية القيادة السياسية بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين.



وأعرب طه عن فخره بما حققته الهيئة من انجازات ونجاحات كبيرة في تحسين مؤشرات الصحة، وعلى رأسها حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم اعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)، فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.



وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن الحصول على اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من انشاء الهيئة بنص القانون في: "توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه"



وأضاف، أن ما اتخذته الهيئة من سياسات واجراءات ساهمت بقوة في زيادة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار، حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة إلى 364 منشأة و46344 من أعضاء المهن الطبية مما يعكس التزام هذه المؤسسات بتقديم خدمات صحية بجودة عالية والانعكاسات الإيجابية لنظم الجودة على تحسين الأداء، ولفت إلى تنفيذ الهيئة لعدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع جهات محلية ودولية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .



وأكد د. أحمد طه على استمرار الهيئة في بذل الجهود لتحقيق أهدافها وتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى أن التعاون والعمل الجماعي هما الأساس لتحقيق المزيد من النجاحات.