دراما الفورميلا وان تقود جورج راسل للفوز بجائزة النمسا الكبرى

نجح سائق فريق مرسيدس جورج راسل في الفوز بجائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان التي أقيمت مساء الاحد على حلبة سبيلبيرج الخاصة بفريق ريد بول بعد دراما حقيقية شهدها السباق التي يعد احد اكثر السباقات إثارة في بطولة العالم لهذا العام .

الدراما الحقيقية شهدها السباق خلال اللفات العشرين الأخيرة عندما نجح سائق فريق مكلارين لاندو نوريس في الاقتراب بقوة من بطل العالم ماكس فيرستابين الذي كان يتصدر السباق من بدايته باريحية تامة امام لاندو نوريس الذي ظل محتفظا بالمركز الثاني من البداية الا ان فيرستابين فقد اكثر من ست ثوان خلال التوقف في الجراج الخاص بفريق ريد بول لتغيير الإطارات للمرة الأخيرة استعدادا لحسم السباق الا ان المفاجأة هي تأخر طاقم عمل ريد بول في تغيير الإطار الخلفي أدى الى تعطل ماكس فيرستابين و اقتراب لاندو نوريس منه بشدة لتشتعل المعركة بين السائقين بدءا من اللفة ٥٢ وظل ماكس فيرستابين متمسكا بالمقدمة حتى اللفة ٦٣ وخلفة مباشرة لاندو نوريس عندما حاول نوريس مجددا خطف مقدمة السباق وتجاوز فيرستابين الا ان السائق الهولندي حاول إغلاق الطريق عليه ليحدث تصادم بين السائقين و يحدث تضطر كبير لخلفية سيارة لاندو نوريس الذي حاول استكمال السباق لكنه فشل وخرج من السباق بشكل نهائي بينما تضطرت الإطار الخلفي لماكس فيرستابين الذي اضطر إلى دخول جراج فريقه من جديد لتغيير الإطار ويخرج وهو في المركز الخامس بينما استغل جورج راسل الذي كان بعيدا في المركز الثالث الموقف وتقدم إلى المركز الأول ومن خلفه أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي تجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري ليحتل المركز الثاني بينما احتل ساينز المركز الثالث .

حادث تصادم فيرستابين و لاندو نوريس أدى آلة حصول فيرستابين على جزاء بزيادة زمنه ٥ ثوان لكنها لم تؤثر في النهاية على حصوله على المركز الخامس .

السباق ايضا شهد في بدايته اصطدام شارل ليكلير سائق فيراري باوسكار بياستري سائق مكلارين مما اضطر سائق فيراري إلى الخروج لتغيير احد أجنحة السيارة ويخرج من الصراع على المراكز المتقدمة بشكل مبكر .

لويس هاميلتون الذي احتل المركز الرابع في بداية السباق ايضا بسبب خروجه على الخطوط البيضاء أثناء خروجه وحصوله على جزاء خمس ثوان .

وهذا هو ترتيب سباق جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سبيلبيرج :

المركز السائق الفريق

الاول جورج راسل مرسيدس

الثاني أوسكار بياستري مكلارين

الثالث كارلوس ساينز فيراري

الرابع لويس هاميلتون مرسيدس

الخامس ماكس فيرستابين ريد بول رايسنج

السادس نيكو هولكينبيرج هاس

السابع سيرجيو بيريز ريد بول رايسنج

الثامن كيفين ماجنسون هاس

التاسع دانيال ريكاردو ريد بول

العاشر بيير جاسلي ألبين

١١ شارل ليكلير فيراري

١٢ استيبان اوكون البين

١٣ لانس استرول استون مارتن

١٤ يوكي تسوندوا ريد بول

١٥ اليكس البون ويليامز

١٦ فاليتيري بوتاس صاوبر

١٧ جو جوانيو صاوبر

١٨ فرناندو الونسو استون مارتن

١٩ لوجان سارجنت ويليامز