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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

لطيفة تطرح كليب "مطول الوجع"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النجمة لطيفة، طرح كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، إذ طرحت كليب أغنية "مطول الوجع" سادس أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 والأغنية تميل للطابع الدرامي، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

وتقول كلمات أغنية "مطول الوجع"

مطول الوجع شكله .. ولسه مطوله مشاكله
ومش عارفه هفوق امتى من اللي انا فيه

مشفتش راحه كن بعده .. وبقى كله شبه بعضه 
وأي محاولة للنسيان بتفشل ليه

مسبتش حد جه قدامي مسألتوش.. بينسى إزاي ولو في مكاني يعمل ايه
عملت اللي قالوه كله ومنستهوش .. بقيت بالعكس عماله أكتر أفكر فيه

في حاجة ف دنيتي ناقصة .. وحرفيا أنا ف كارثة 
عشان ده بجد كل حياتي واقفه عليه

حياتي أنا كان مرتبها .. مقاليش بعد ما يسيبها 
هكمل بعد منه إزاي وهعمل إيه!

ألبوم لطيفة الجديد

جدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة، يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم.

وكانت صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

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