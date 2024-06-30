السعودية تعلن تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط

أعلن الأمن العام السعودي تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي في المسجد الحرام لضيوف الرحمن من المعتمرين.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية ، اليوم الأحد ، أن توجيهات الأمن العام السعودي تأتي تزامنا مع بدء موسم العمرة ، وحرصا منها على سلامة ضيوف الرحمن في آداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

السعودية: ترجمة خطب الحرمين تستهدف إيصال الرسالة الوسطية للعالم أجمع

أكد مستشار رئيس الشؤون الدينية السعودية فهيم الحامد أن مشروع الترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين يستهدف إيصال الرسالة الوسطية بأكثر من لغة للعالم أجمع.

وقال المسؤول السعودي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت إن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية يعد أكبر مشروع لترجمة الخطب في يوم عرفة وعيد الأضحى والأعياد الرسمية من خلال ترجمة الخطب للزوار والمعتمرين الناطقين بغير اللغة العربية عبر استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية منها منارة الحرمين والمقرأة الإلكترونية.

وأضاف أن هذا المشروع انطلق هذا العام بدعم من الشيخ عبد الرحمن السديسي لترجمة 20 لغة عالمية استفاد منها أكثر من 621 مليون مستمع لخطبة يوم عرفة، ما يعد رقما قياسيا في تاريخ الشؤون الدينية السعودية، مؤكدا أن هذا المشروع لا يستهدف مخاطبة الأمة الإسلامية فقط بل يستهدف مخاطبة العالم أجمع.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع قيادات الرئاسة السعودية لإيصال خطبة يوم عرفة إلى العالم وترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك بأكثر من لغة عالمية.

وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قد أعلن في وقت سابق نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة خلال موسم الحج هذا العام إلى 20 لغة عالمية.