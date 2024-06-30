مصدر رفيع المستوى: مصر كثفت اتصالاتها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتجاوز عقبات اتفاق وقف إطلاق النار

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

فصائل فلسطينية: قنص جندي صهيوني في المعارك الدائرة بحي الشجاعية

وفي إطار آخر، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، قنص "جندي صهيوني في المعارك الدائرة بحي الشجاعية" شرق مدينة غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع، 22 منهم أصيبوا فى معارك غزة.

وكشف الاحتلال في بيان اليوم الأحد، عن إصابة جندي من الكتيبة 890 بجروح خطيرة فى معركة بشمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجندي المصاب في معارك غزة يوم أمس من وحدة المظليين وأصيب بجروح خطيرة.

استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال الضفة الغربية

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في خيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان الشهيد سعيد الجابر من المنزل الذي قصفه الاحتلال في المخيم إلى جانب عدد من الإصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجابر كان أحد أهم المُطاردين على قائمة الأجهزة الإسرائيلية.

مسؤول بالأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة

قال عضو اللجنة الأممية لمُنظمة حقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية، في ظل الحاجة الملحة لسكان غزة إلى المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وأضاف المسئول الدولي، حسب الموقع الرسمي للمنظمة، أن هناك إصرارا إسرائيليا شديدا على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات، والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.