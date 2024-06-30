السفير حسام زكي: فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم الإبادة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة فلسطين طلبت، اليوم الأحد، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الإحتلال مؤخرا.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى - في تصريح - "إن الأمانة العامة قامت بتعميم الطلب الفلسطيني على الدول الأعضاء، ويجرى حاليا التشاور مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة، لتحديد الموعد المقترح لعقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين".

وجاء طلب فلسطين اليوم لهذا الإجتماع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو تسعة أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينين تشمل الإبعاد ومنع السفر.

استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال الضفة الغربية

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في خيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان الشهيد سعيد الجابر من المنزل الذي قصفه الاحتلال في المخيم إلى جانب عدد من الإصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجابر كان أحد أهم المُطاردين على قائمة الأجهزة الإسرائيلية.

مسؤول بالأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة

قال عضو اللجنة الأممية لمُنظمة حقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية، في ظل الحاجة الملحة لسكان غزة إلى المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وأضاف المسئول الدولي، حسب الموقع الرسمي للمنظمة، أن هناك إصرارا إسرائيليا شديدا على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات، والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.

"الأونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا كارثية في ظل حالة الجوع المنتشرة في القطاع

أكدت مديرة الإعلام في في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان، أن الأطفال في قطاع غزة يعيشون ظروفا كارثية ومأساوية في ظل حالة الجوع المنتشرة في عدة أماكن خاصة في شمال القطاع.

وقالت حمدان - خلال مداخلة مع قناة العربية الحدث اليوم الأحد إن الأطفال في القطاع يعيشون حياة مؤلمة وينتظرهم مستقبل مجهول، حيث يعانون من مأساة الحرب وفقدان الأهل والنزوح المستمر، فضلا عن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الغذائية الأساسية التي تفاقم معاناتهم بشكل كبير، لافتة إلى أنه لا يوجد افق لحل هذه الأزمة طالما لا تزال المعابر مغلقة.

ولفتت إلى أن المساعدات التي حصلت عليها الأونروا تدخل فقط عبر معبر كرم أبو سالم وبكميات شحيحة، وهو ما يؤثر على قدرتها على تقديم خدماتها، بخاصة الخدمات الصحية للأطفال لنقص الأدوية واللقاحات.

وأشارت إلى أن خبراء بالأمم المتحدة حذروا خلال الأيام الماضية من أن قطاع غزة سيتم إعلانه كمنطقة مجاعة حقيقية، ما لم يتم التحرك وإدخال ما يكفي من المواد الغذائية في منتصف شهر يوليو المقبل.