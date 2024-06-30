ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.. بكام الفراخ ؟

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا في الأسواق بنحو جنيهين فقط، اليوم الأحد، وذلك بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي بنحو ٧ جنيهات دفعة واحدة.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد، بين 82 و83 جنيها للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 90 و94 جنيها للكيلو.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مضيفا “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

سعر الدواجن الساسو سجل 106 جنيهات ليصل إلى المواطن بنحو 115 و120 جنيها

وسعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 220 و230 جنيهاً للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 130جنيهاً للكيلو.

بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 95 إلى 97 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر الوراك من 95 إلى 97 جنيها

سعر الكبد والقوانص 120 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 55 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

عادوت أسعار البيض التراجع في الاسواق، حيث انخفض طبق البيض بنحو 8 إلى 10 جنيهات

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 الأسواق بين 148 و150 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 143 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 153 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و 155 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 16 جنيهًا.