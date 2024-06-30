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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

تشكيل سلوفاكيا أمام إنجلترا بـ "يورو 2024"

منتخب سلوفاكيا
منتخب سلوفاكيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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ويبحث المنتخب السلوفاكي عن تحقيق المفاجأة أمام نظيره الإنجليزي، حيث يرغب في الفوز والصعود لدور الثمانية من اليورو.

تشكيل سلوفاكيا أمام إنجلترا

ويعاني المنتخب الإنجليزي على صعيد المستويات التي يقدمها في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعدما نجح في الوصول للدور ثمن النهائي، لكن اللاعبين والجهاز الفني يجدون انتقادات عنيفة من الجماهير ووسائل الإعلام في إنجلترا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي قد تأهل لدور الـ 16 من المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الثالثة بـ 5 نقاط، بعدما فاز على صربيا بهدف نظيف، وتعادل أمام الدنمارك بهدف لمثله، فيما تعادل سلبيًا مع سلوفينيا.

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