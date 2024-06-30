هاري كين يقود هجوم إنجلترا أمام سلوفاكيا..وظهور لاعب مانشستر يونايتد

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة لمباراة سلوفاكيا مساء اليوم الأحد، في دور الـستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا.



شهد التشكيل الأساسي تواجد لاعب مانشستر يونايتد الشاب، ماينوو أساسيا مع الأسود، ويقود الخط الأمامي: هاري كين، وساكا، وفودين.



جاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا على النحو التالي:



في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: كايل ولكر، جويهي، جون ستونز، كيران تريبييه

في الوسط: رايس، جود بيلينجهام، ماينوو

في الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين

تشكيل منتخب إنجلترا



صعد منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر بعد تصدره مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه الانتصار في مباراة والتعادل في مباراتين آخرتين.



حيث انتصر منتخب إنجلترا على صربيا بهدف نظيف، قبل أن يتعثر بالتعادل مع منتخبي الدنمارك بنتيجة 1-1، وسلوفينيا سلبيا دون أهداف.



تنطلق مباراة إنجلترا و سلوفاكيا، في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات بي أن سبورتس.

