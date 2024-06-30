الحوار الوطني: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية في 30 يونيو

هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب مصر العظيم بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت إدارة الحوار الوطني، إن المصريين سطروا في 30 يونيو ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، واستقلاله وأرضِه وترسيخ ثوابت هويته، ضد قوى الشر، مؤكدين أن مصر للمصريين.

ويحتفل المصريون اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وأحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، مشيرًا إلى أنها أكدت قوة المصريين وانتماءهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وقال الرئيس السيسي إنه منذ ١١ عامًا، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.

وأضاف الرئيس السيسي، أن اليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات، موجهًا التحية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.

واختتم قائلًا: أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.

