وزير الزراعة يبحث مع شركات هولندية التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مع شركة جاب اجرو، إحدى الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي، وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح، السيسى رئيس الجمهورية وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

كما أكد وزير الزراعة على أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لانتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية أن يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

وزير الزراعة يبحث مع شركات هولندية للتعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

وزير الزراعة يبحث مع شركات هولندية للتعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

وزير الزراعة يبحث مع شركات هولندية للتعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

وزير الزراعة يبحث مع شركات هولندية للتعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

كما أشار القصير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة علي ان هناك فرصة جيدة اذا ماكانت هناك رغبة فى الانضمام الى التحالف الذى تم تكوينه لانتاج تقاوى البطاطس فى الدوله المصرية بمشاركه القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصله.

وقد حضر اللقاء بعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.