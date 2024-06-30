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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

سعيد بن رحمة ينضم إلى ليون بشكل نهائي.. رسميا

سعيد بن رحمة
سعيد بن رحمة

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة بشكل رسمي، بعد تفعيل بند شراءه اليوم الأحد في الميركاتو الصيفي الحالي.
 

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وتعاقد ليون مع بن رحمة بعد تفعيل بند شراءه من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ووقع اللاعب الجزائري عقدا يمتد حتى 3 سنوات مقبلة.

وخاض سعيد بن رحمة بقميص نادي ليون النصف الثاني من الموسم الماضي 2023/2024 على سبيل الإعارة قادما من نادي وست هام.

ودفع نادي ليون مبلغ 16 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب بن رحمة، بعدما كانت الإعارة مقابل 5 مليون يورو مع وجود بند شراء بقيمة 11 مليون.

وشارك سعيد بن رحمة مع ليون في 15 مباراة في النصف الثاني من الموسم، أحرز فيهم 3 أهداف وصنع 4 آخرين، ليسهم بـ 7 أهداف.
 

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