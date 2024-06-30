سفيرة مصر برواندا تبحث مع وزير الخارجية سُبل تعزيز العلاقات وأزمة غزة

التقت نيرمين عصام الظواهري، سفيرة مصر لدى رواندا، مع Olivier Nduhungirehe وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي الجديد، حيث نقلت رسالة التهنئة الموجهة إليه من وزير الخارجية بمناسبة توليه مهام منصبه.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من ملفات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات في منطقة شرق أفريقيا وحوض النيل وسبل التعامل معها.

كما تم التباحث بشأن الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل التوصل إلى الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة والكارثة الإنسانية التي يشهدها المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الرواندي حرص القيادة السياسية لبلاده على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مصر في كافة المجالات ثنائياً وإقليمياً على نحو أوثق لتحقيق مصلحة البلدين وشعبيهما.