لاعب الفيوم يحصل على المركز الخامس فى بطولة أفريقيا للدراجات البارالمبية

حصل مختار سيد عبد الرؤوف لاعب الدراجات، فى مركز شباب محافظة الفيوم على المركز الخامس في بطوله افريقيا للدراجات البارلمبية في طريق المقطم والتى اقيمت خلال الفترة من 26 الى 29 يونيو الحالى، وذلك في اول مشاركه له مع منتخب مصر للدراجات .

تحت اشرف التدريب الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لمنطقة الفيوم للدراجات والكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب للدراجات والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى والافريقى للدراجات.

المركز الأول: 37 ميدالية لمصر …

كانت مصر قد حققت المركز الاول فى البطولة برصيد 37 ميدالية منها 15 ذهبية و16 فضية و6 ميداليا برونزية فى مسابقات المضمار والطريق فى البطولة التى شارك فيها 55 لاعب ولاعبة يمثلون 6 دول افريقية هى مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا والسنغال.

وعقب انتهاء البطولة صرح الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الاول لرئيس الاتحادين الدولي والعربي أن البطولة جاءت ضمن سلسلة بطولات مميزة نظمها الاتحاد الإفريقي للدراجات في الفترة الماضية، عكست جميعها تطور رياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركين على مستوى القارة السمراء ، وفي ظل اهتمام الدولة بالبطولات وخاصة البارالمبية مما انعكس علي نجاح التنظيم وتتويج المصريين بالبطولات.

واعلن الكابتن محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر إلى أن إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة في مصر كان فرصة جيدة لاختبار قدرات العديد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، والذين سيشكلون نواة لجيل مميز من لاعبي الدراجات الباراليمبيين في المرحلة المقبلة للمنافسة في البطولات العالمية حيث ان هذه البطولة تضيف نقاط جديدة للاعبي منتخب مصر مما تؤهلهم لكأس العالم والاولمبياد.