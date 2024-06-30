"تأثير الاجهاد الرطوبى على قوة الهجين" رسالة ماجستير بجامعة جنوب الوادي

حصل الباحث أحمد عبدالله عبد الوهاب أمير، على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية محاصيل "تربية نبات" من كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي، وذلك عن موضوع رسالته المعنونة: "تأثير الاجهاد الرطوبى على القدرة على الائتلاف وقوة الهجين في بعض التراكيب الوراثية لذرة الحبوب الرفيعة".

تأثير الاجهاد الرطوبى على القدرة على الائتلاف وقوة الهجين

قال الباحث إن محصول الذرة الرفيعة، يعتبر من أهم محاصيل الحبوب في مصر، وهو رابع محصول من حيث المساحة بعد القمح والأرز والذرة الشامية، وتتركز آكبر المساحات في محافظات الفيوم، أسيوط، سوهاج وتبلغ المساحة المنزرعة حوالي ٤٠٠ ألف فدان وتنتج ٨٥٠ ألف طن حبوب سنويًا ويستخدم هذا الانتاج في علف الحيوانات، كما أن المحصول الأخضر يستخدم كعلف أيضا، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بخلط الدقيق بنسبة ٢٠٪ من الذرة الرفيعة لسد الفجوة وتقليل الاستيراد.

أوضح الباحث انه تم إجراء البحث في محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج خلال موسمي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣، وتم تقييم بعض التراكيب الوراثية تحت مستويين من الري لمعرفة أفضل الهجن التي تعطي أعلى انتاجية من المحصول مع استخدام أقل كميات من مياه الري وذلك بسبب مشكلة نقص المياه.

وأظهرت النتائج وجود خمس هجن كانت متفوقة علي الصنف القياسي هجين شندويل ١، وتم التوصية بتقييم هذه الهجن في تجارب مقارنة المحصول علي نطاق واسع.

عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، و الدكتور عصام الدين عبدالهادى عميد كلية الزراعة.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد سيد حسن أستاذ ورئيس قسم المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد أحمد علي استاذ المحاصيل المتفرغ وعميد كلية الزراعة السابق بجامعة جنوب الوادى والدكتور خالد محمد محمود رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالجيزة.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد أحمد علي استاذ المحاصيل المتفرغ وعميد كلية الزراعة السابق جامعة جنوب الوادى "مشرفاً ومناقشاً"، والدكتور عصام الدين عبد الهادى عبد اللطيف استاذ المحاصيل وعميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي "مناقشاً من الداخل"، والدكتور محمد سيد حسن أستاذ ورئيس قسم المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب جامعة جنوب الوادى "مشرفاً ومناقشاً"، والدكتور سعيد حراجي محمد استاذ المحاصيل كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط "مناقشا من الخارج".