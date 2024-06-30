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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

تطورات إصابة ثنائي فيوتشر جنش ومحمد فاروق

جنش
جنش

كشف الدكتور أحمد مبروك رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر عن أخر تطورات إصابة ثنائي الفريق، الحارس محمود جنش ومحمد فاروق ،وذلك خلال مواجهة فريق الجونة الأخيرة بالدوري والتي إنتهت بفوز فريقنا بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة بالجونة.

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مودرن فيوتشر يحقق فوزًا غاليًا على الجونة ويرتقي للمربع الذهبي في الدوري

وقال الدكتور أحمد مبروك أن الحارس محمود جنش يعاني من شرخ بالساعد الأيمن (عظمة الزند) ومدة غيابه سوف تترواح بين ٤ ل ٦ أسابيع.

أما عن إصابة محمد فاروق أكد مبروك أن اللاعب يعاني من قطع جزئي بالرباط الخارجي للركبة اليمنى وسوف يغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين ٦ إلى ٨ أسابيع.

من ناحية أخرى واصل  فريق مودرن فيوتشر تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من دوري نايل.

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عمرو السيسي رجل مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بالدوري

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