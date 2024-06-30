تطورات إصابة ثنائي فيوتشر جنش ومحمد فاروق

كشف الدكتور أحمد مبروك رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر عن أخر تطورات إصابة ثنائي الفريق، الحارس محمود جنش ومحمد فاروق ،وذلك خلال مواجهة فريق الجونة الأخيرة بالدوري والتي إنتهت بفوز فريقنا بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وقال الدكتور أحمد مبروك أن الحارس محمود جنش يعاني من شرخ بالساعد الأيمن (عظمة الزند) ومدة غيابه سوف تترواح بين ٤ ل ٦ أسابيع.

أما عن إصابة محمد فاروق أكد مبروك أن اللاعب يعاني من قطع جزئي بالرباط الخارجي للركبة اليمنى وسوف يغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين ٦ إلى ٨ أسابيع.

من ناحية أخرى واصل فريق مودرن فيوتشر تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من دوري نايل.