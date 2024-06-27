مودرن فيوتشر يحقق فوزًا غاليًا على الجونة ويرتقي للمربع الذهبي في الدوري

تمكن فريق مودرن فيوتشر من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الجونة بهدفين من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم الخميس على ملعب ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، لحساب مواجهات الجولة من الدوري الممتاز.

تقدم فيوتشر بالهدف الأول عبر لاعبه علي الفيل بالدقيقة 38، قبل أن يضاعف سجل جوناثان النتيجة لفريقه بتوقيعه على الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مودرن فيوتشرللنقطة 41 محتلاً الترتيب الرابع ، بينما يأتي فريق الجونة عند المركز الثالث عشر،برصيد 31 نقطة.

يذكر أن فريق فيوتشر يتبقى له مواجهة مؤجلة لحساب الجولة 17 من البطولة المحلية أمام الأهلي.