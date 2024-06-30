الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أربعة مواطنين وتداهم منازلهم جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة يطا، جنوب الخليل، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت كلا من: خالد موسى جمال داود، وعيسى عبد ربه، وجبريل موسى عبد ربه، وسيف الدين أبو فنار، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين، وداهمت منزلين، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، واعتقلت المواطنين أسيد سليمان فطاير، وفادي غزال.

وكانت قوة احتلالية اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه والعبث بمحتوياته.