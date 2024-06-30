الأحد 30 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أربعة مواطنين وتداهم منازلهم جنوب الخليل

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مواطنين

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة يطا، جنوب الخليل،  وفقا ل"وفا". 

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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مواطنين من نابلس فجر اليوم

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت كلا من: خالد موسى جمال داود، وعيسى عبد ربه، وجبريل موسى عبد ربه، وسيف الدين أبو فنار، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين، وداهمت منزلين، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، واعتقلت المواطنين أسيد سليمان فطاير، وفادي غزال.

وكانت قوة احتلالية اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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