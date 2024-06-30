مطروح تحتفل بالذكري الـ 11 ثورة 30 يونيو المجيدة

احتفلت محافظة مطروح، بالذكري الـ 11 علي ثورة 30 يونيو المجيدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

ثورة 30 يونيو المجيدة

وجاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، دكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

كما حضر النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والدكتورة أم العز بريك السنيني مدير عام الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والقيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية والشباب بمطروح وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح.

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الاحتفالية أن ثورة 30 يونيو المجيدة، تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها و يبنيها سوى أبنائها بإراداتهم ووعيهم بأوطانهم مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع.