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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الزمالك يجدد عقد محمد صبحي.. رسميًا

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف نادي الزمالك رسميًا عن تجديد التعاقد مع الحارس محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستقرار على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفارس الأبيض.

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محمد صبحي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، تم إعلان التجديد له مع الزمالك لمدة أربعة مواسم.

ويتم غلق واحد من ملفات حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل، في انتظار حسم مصير محمد عواد الذي ينتهي تعاقده أيضا بنهاية الموسم الحالي.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل المنافسة بقوة على الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل، بالإضافة الى رحيل العديد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء وياسر حمد.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4/2، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

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