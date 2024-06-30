الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة إثر إصابته بشمال غزة

أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خطيرة إثر إصابته السبت بشمال غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

طائرة مقاتلة إسرائيلية تقصف مبنى بمخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم





وفي سياق آخر، أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم، مستهدفة شقة كانت تحت مراقبة الجيش لفترة طويلة.

ووفقاً للتقارير، كانت الشقة تضم أربعة عناصر بارزة في كتيبة نور شمس، التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من الفصائل المسلحة الناشطة في المنطقة. وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي اتخذ هذه الخطوة بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول تواجد العناصر المستهدفة.

وأكدت المصادر أن الهجوم يأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لمكافحة النشاطات المسلحة في الضفة الغربية، خاصة في مناطق مثل مخيم نور شمس الذي يعتبر معقلاً لبعض الفصائل المسلحة.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الإصابات التي نجمت عن القصف. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية تصعيداً في العمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته الأمنية لاستهداف العناصر المسلحة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد.

نتنياهو: سنعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي وبذل مزيد من الضغط العسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات، مشدداً على أن ذلك سيتم من خلال الضغط السياسي المكثف وبذل مزيد من الضغط العسكري.

وفي تصريحات له، قال نتنياهو: "لن ندخر جهداً في إعادة جميع المختطفين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا، بدءاً من الضغط السياسي الدولي وصولاً إلى تكثيف العمليات العسكرية لضمان تحقيق هذا الهدف."