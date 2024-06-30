نادي" بيتا" حدائق أكتوبر يدشن ندوات لنشر تعاليم ومفاهيم الإسلام الصحيحة

عقد نادي بيتا الرياضي - BETA Sporting Club بمدينة حدائق أكتوبر لقاء لتوعية وتثقيف الشباب استضاف فيه الدكتور رمضان عبد الرازق عضو مجلس علماء الأزهر الشريف .

واقيم اللقاء تحت عنوان " الدين معاملة " وناقش العديد من الموضوعات التي تهدف الي تنوير الشباب بداية من سن المراهقة .

وحضر اللقاء عدد كبير من اعضاء نادي بيتا - BETA Sporting Club .

وطرح الدكتور رمضان عبد الرازق الحديث عدة موضوعات تهم الشباب وتسهم فى تثقيفهم تتعلق بنشر التسامح والمحبة وحسن معاملة الجار والحفاظ على العلاقات الأسرية واحترام الوالدين .

واعتمدت الموضوعات المناقشة علي نشر المفاهيم الصحيحة للدين الأسلامي .

ويمثل الشباب تحت سن 40 عاماً النسبة الأكبر من أعضاء نادي بيتا - BETA Sporting Club.

ويعد نادي بيتا - BETA Sporting Club، أول نادي رياضى إجتماعي متكامل بمدينة حدائق أكتوبر.

ونظم نادى بيتا الرياضى - BETA Sporting Club العديد من الفعاليات والانشطة المميزة خلال عيد الأضحي المبارك والتى ناسبت أعضاء النادي من مختلف الأعمار وساهمت فى خلق اجواء من السعادة وتحقيق الترابط بين الأسر .

واستضاف نادي بيتا الرياضي - BETA Sporting Club خلال شهر رمضان الماضي الدورة الرمضانية السادسة الرياضية لأندية مدينة حدائق أكتوبر ، و شارك فيها العديد من فرق وأندية المدينة في العاب كرة القدم من الفرق الأساسية والناشئين، وكذلك في العاب تنس الطاولة والشطرنج والتنس الأرضي.

وساهم نادي “BETA Sporting Club ” على مدار السنوات الماضية فى تحقيق أهداف كبري متنوعة من بينها اكتشاف العديد من المواهب من الأطفال والشباب بالعديد من الرياضات وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى بطولات ومسابقات كبري كذلك تحقيق هدف تنموي لمدينة حدائق أكتوبر حيث ساهم النادي فى رفع القيمة المضافة للمدينة وجذب المزيد من الكتل السكانية اليها .