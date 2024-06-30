وزيرة التضامن تدشن حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر للأورام السرطانية 

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من الأسمرات حملة "من بدري أمان"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

وشهد إطلاق الحملة حضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والسيد الوليد عثمان ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقيادات العمل بوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان ، حيث يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد الخدمات المقدمة من الحملة للسادة المواطنين، وكذلك لقاء الرائدات الاجتماعيات المشاركات في الحملة، مشيدة بما يقمن به من أعمال في المجتمع، ودورهن في إذكاء الوعي المجتمعي ، كما التقت عددا من السيدات، وحثتهن على المشاركة بايجابية في الحملة والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حملة "من بدري أمان" بداية من سن 18 عاما، حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث سيتم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 3000 رائدة اجتماعية لحث المواطنين على الإقبال والاطمئنان على صحتهم.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتشرف بتقديم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة والسكان في تعاون وثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة، وذلك من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع، وأن التضامن تشمل ذلك التعاون من خلال برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من موازنة الدولة للتضامن الاجتماعي.

كما أفادت بأهمية التعاون بين مديريات الصحة والسكان ومديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف طاقات وعلاقات الرائدات الاجتماعيات في توعية وتعبئة المواطنين للإقدام والكشف المبكر ليطمئنوا على صحتهم.

كما أوضحت أن الحملة ستنطلق بداية من اليوم الأحد في محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والإسكندرية، والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج، علماً بأن مواعيد الحملة يومياً ستبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وستشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

ومن المقرر أن تشهد الحملة تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3,860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، وسيتم تلقي جميع الخدمات مجانا.



