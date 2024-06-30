شهدت قرية أجهور الكبرى، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية ، حادثًا مأساويا حيث اقدم صاحب علي قتل عاطل لرفضه إعطائه يوميته نظير عمله،و قالت أسرة وليد فاروق أبو الدهب،إن المتهم طعنه في القلب خلال عمله لمطالبته له بحق يوميته، وتركه غارقا وسط الدماء، وفر هاربا.

أسرة ضحية لقمة العيش بطوخ ..المتهم قتلوا علشان بيطالب بحقة وترك 3 أطفال صغار اتيتموا

وأشارت الأسرة ، إلى أن المجني عليه عامل على باب الله ورجل أرزقي اليوم بيومه وترك 3 أطفال صغار اتيتموا، وبحاجة لمن يرعاهم، لأنه هو عائلهم الوحيد، مطالبين بحق الصغار والقصاص العادل.

وقد شيع المئات من أهالي قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ في محافظة القليوبية، جثمان عامل قتل على يد صاحب العمل لرفضه إعطائه يوميته نظير عمله، وسط حالة من الصدمة والانهيار بين مشيعي الجثمان.

البداية عندما لقي عامل مقتله على يد صاحب عمل رفض إعطائه يوميته نظير عمله، وخلال مواصلته للعمل أجهر عليه بسلاح أبيض سكين أودى بحياته، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على أداة الجريمة.

محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بـ"ساطور "في قليوب

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل ، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.