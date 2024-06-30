حملات رقابية على المخابز والأنشطة التجارية بمنيا القمح

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين منيا القمح حملة برئاسة طلعت رشدي مدير عام الإدارة، بالاشتراك مع الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن حرير 5 محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج نقص وزن بمقدار (10//8//9/9/12) جرام في الرغيف، وتحرير 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية، و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات المعجن، وتحرير محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز.

كما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لوجود مخالفات وجاءت بياناتها كالتالي: محضر رقم 18032 ضد صاحب محل جزارة بقرية النعامنة لعدم الإعلان عن الاسعار، والمحضر رقم 18033ضد صاحب مشروع جمعيتي بشبرا العنب لعدم ممارسة النشاط، والمحضر رقم 18034 ضد صاحب مجزر دواجن بقرية الخرس ضبط دواجن مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1000 كيلو جرام من الدواجن، والمحضر رقم 18035 ضد تاجر تمويني بقرية الخرس لعدم ممارسة النشاط.

كما تم تحرير المحضر رقم 18036ضد تاجر تمويني بالخرس لعدم ممارسة النشاط، والمحضر رقم 18102ضد صاحب محل بقالة بمنيا القمح لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 18103 ضد ن.ع.س تاجر تمويني بمنيا القمح لعدم ممارسة النشاط، والمحضر رقم 18104 ضد تاجر تمويني بمنيا القمح لعدم ممارسة نشاط، والمحضر رقم 18105 ضد تاجر تمويني بمنيا القمح لعدم ممارسة نشاط.