ندوة عن «إدارة الوقت» للموظفات بحي ثان الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً الى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، باعتبارها أهم شرائح المجتمع، وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق، ندوة للسيدات الموظفات بحي ثان تحت عنوان "الوقت هو الحياة" بالتنسيق مع لجنة الدعوة الدينية بمحافظة الشرقية، وذلك بمقر الحى، حاضر فيها الدكتور احمد عبد القادر محمد عضو لجنة الدعوة بمحافظة الشرقية عن اهمية إدارة الوقت وتحديد الأوليات باستخدام قوائم المهام والتركيز على المهام الأكثر أهمية، وتجنب التسويف لأنه هو العدو الأول لضياع الوقت، بالإضافة إلى أهمية تحديد الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها، ووضع جدول زمنى لتحقيقها فضلاً عن أهمية أخذ فترات راحة بين المهام المطلوب انجازها.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن إدارة الوقت تساهم في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية والثقة بالنفس.

وفي سياق متصل، نفذت وحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي بمركز فاقوس ومدينة القنايات، استهدفت هذه الندوات السيدات، وتناولت موضوعات: «اليوم العالمي للبيئة، حياة الرسول مع زوجاته، التربية الإيجابية وأساليب التعلم، فضل يوم عرفة».

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور المرأة الكبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها.

وذكرت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، نظمت ندوتين الأولى بعنوان فضل يوم عرفة، والذي تم توضيح أن يوم عرفة من أعظم الأيام المباركة عند الله عز وجل، حيث تنزل فيه رحمه الله ومغفرته وعتق العباد فيه من النار واستجابه الدعاء .

والندوة الثانية جاءت حول موضوع «التربية الإيجابية وأساليب التعلم» تناولت أهمية التربية الإيجابية الحديثة على الفرد والمجتمع، بالإضافة لواجبات الأباء تجاه أبنائهم، وذلك بمقر المدينة الأمنة بفاقوس وبالتنسيق مع وحدة السكان برئاسة المركز ومديرية الأوقاف والإدارة التعليمية بفاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن «اليوم العالمي للبيئة» تناولت دور المراة في الحفاظ على البيئة والحد من إستخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس ورقية، أو من القماش، مع توضيح جهود الدولة في مواجهة التصحر بعمل مركز أبحاث الصحراء تابع لرئاسة الوزراء وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحفاظ على موارد مصر للأجيال القادمة وذلك بمقر رئاسة الحى بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالشرقية.

ونوهت إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو بمركز ديرب نجم، نظمت ندوة بعنوان حياة الرسول صلى الله علية وسلم مع زوجاته، وكيف كان يتعامل معهم، وذلك بالتعاون مع إدارة الوعظ والإرشاد بمركز ديرب نجم.