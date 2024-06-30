الثلاثاء المقبل.. محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النيران بقليوب

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة،الثلاثاء المقبل ، محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النار بمنزلهما من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد الدائرة.

الثلاثاء المقبل..محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد اشعال النيران بقليوب



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عام ميلادي كامل، قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوءًا فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت موادًا معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كل من نسمة كمال حلمي، ومدحت محمد حسن

محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بـ"ساطور "في قليوب

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل ، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.