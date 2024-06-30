ليلة وردة في جدة| أسعار التذاكر وطريقة الحجز

تنطلق الحفلات الطربية في السعودية، بليلة خاصة لأغاني المطربة الكبيرة وردة، مع أبرز نجمات الوطن العربي.

تفاصيل حفل ليلة وردة وطريقة حجز التذاكر

يقام الحفل بعنوان “ليلة وردة” في الرابع من يوليو القادم، على مسرح عبادي الجوهر الغنائي وهو أحدث المسارح التي تم إنشاؤها حديثًا في جدة، مع أصوات نسائية بارزة “ريهام عبد الحكيم، أصالة نصري، نانسي عجرم”، مع الأوركسترا الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.

قُسّمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات بين 750 إلى 1650 ريالا سعوديا، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي حفل ليلة وردة ضمن الفعاليات الغنائية لموسم جدة 2024، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

يقام أكثر من مهرجان في جدة سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.