ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل انطلاق سباق النمسا للفورميلا وان

تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أحداث السباق النهائي لجائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سبيلبيرج الخاصة بفريق ريد بول حيث تشهد بداية السباق صدارة بطل العالم وحامل لقب بطولة اللقب في اخر موسمين ماكس فيرستابين وسيكون معه على نفس خط الانطلاق سائق مكلارين وصاحب المركز الثاني في التصفيات التأهيلية لاندو نوريس بينما سيكون في الصف الثاني كل من جورج راسل سائق مرسيدس وكارلوس ساينز سائق فيراري .

وكان الهولندي ماكس فيرستابين حامل لقب بطولة العالم للسائقين قد واصل هيمنته على قمة بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان لهذا العام بعدما نجح في الفوز بالمركز الأول في سباق جائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان متقدما على البريطاني لاندو نوريس صاحب المركز الثاني ثم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حقق المركز الثالث .

ويعد فوز ماكس فيريستابين بجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان هو الفوز السابع لبطل العالم من أصل عشر سباقات أجريت في بطولة هذا العام حتى الان حيث لم يخسر سوى سباقات أستراليا على حلبة ملبورن وايضا سباق ميامي بفلوريدا الأمريكية واخيرا سباق جائزة موناكو الكبرى ليواصل ماكس فيرستابين سلسلة نجاحاته المدوية في عالم الفورميلا وان ويكون سباق جائزة برشلونة الكبرى هو السباق رقم ٦١ الذي يفوز به ماكس فيرستابين خلال مشواره الاحترافي في عالم الفورميلا وان .

في المقابل ورغم خيبة أمله لعدم فوزه بالمركز الأول في السباق رغم فوزه بالمركز الأول في التجارب التأهيلية الا ان البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين نجح في تخطى سائق فيراري شارل ليكلير ليكون في المركز الثاني بينما يتراجع ليكلير إلى المركز الثالث في تراجع كبير لسائق فيراري منذ فوزه بسباق جائزة موناكو الكبرى .

الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري والذي احتل المركز السابع في سباق جائزة برشلونة واصل احتلاله المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم للسائقين فيما يحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركز الخامس

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان:

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين ٢١٩ نقطة

الثاني لاندو نوريس ١٥٠ نقطة

الثالث شارل ليكلير ١٤٨ نقطة

الرابع كارلوس ساينز ١١٦ نقطة

الخامس سيرجيو بيريز ١١١ نقطة

السادس اوسكار بياستري ٨٧ نقطة

السابع جورج راسل ٨١ نقطة الثامن لويس هاميلتون ٧٠ نقطة

التاسع فرناندو ألونسو ٤١ نقطة

العاشر يوكي تسونودا ١٩ نقطة

١١ لانس استرول ١٧ نقطة

١٢ دانيال ريكاردو ٩ نقاط

١٣ أوليفر بيرمان ٦ نقاط

١٤ نيكو هولكينبيرج ٦ نقاط

١٥ بيير جاسلي ٥ نقاط

١٦ اوكون ٣ نقاط

١٧ البون ٢ نقطة

١٨ كيفن ماجنسون ١ نقطة