وليد عتلم : ثورة يونيو تجسيد حقيقي ومعبر لإرادة المصريين في التخلص من حكم فاشي

قال الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية، أن ثورة الثلاثين من يونيو 2013؛ مثلت تجسيداً حقيقيا ومعبرا لإرادة المصريين في التخلص من حكم فاشي وغير وطني وإنهاء تنظيم احترف الكذب وخداع المصريين تحت ستار الدين لمدة جاوزت التسعون عاماً.

وتابع:" 30 يونيو 2014 كنا على موعد مع المستقبل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو مقدمة لعبور جديد نحو المستقبل".



أضاف عتلم أنه في الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو؛ وكما كانت التحديات كبيرة كان الإنجاز سريعاً وعظيماً، نجحت "جمهورية يونيو الجديدة" في تثبيت أركان الدولة المصرية وإرساء دعائمها؛ دستورياً، تشريعياً وتنفيذياً، حقوقياً واجتماعيا، وأمنياً، وفوق ذلك وقبل ذلك كله تثبيت دعائم الهوية الوطنية المصرية.

وتابع :" في الذكرى 11 لثورة 30 يونيو، وفي خضم عديد التحديات، نحن بحاجة لتأكيد العهد وتأكيد ثقة الإرادة والسيادة الشعبية المصرية في "جمهورية يونيو الجديدة" وقيادتها التي تعبر منتصرة وتسير بخطى ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" في إطار دولة مدنية حديثة، وعقد إجتماعي جديد قائم على ركائز راسخة مستقرة؛ دستورياً، سياسياً، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ولتحيا مصر بإرادة شعبها".