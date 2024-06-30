استعدادات الأهلي.. الأحمر يسعى لتخطي عقبة طلائع الجيش ومواصلة سلسلة الانتصارات

الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الفريق الأهلاوي لمواصلة مسلسل الانتصارات بالدوري المصري الممتز على حساب طلائع الجيش بالجولة القادمة للأحمر، وتقليص فارق النقاط بجدول الترتيب مع نتظيره بيراميدز متصدر المسابقة.



تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بلقب رجل المباراة التى جمعت الفريقين .

تصريحات وليد صلاح الدين

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق أن فرص الأهلي وبيراميدز في التتويج ببطولة الدوري الممتاز العام هذا الموسم متساوية.



أضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ابتعد عن المنافسة على بطولة الدوري، ولكن بيراميدز والأهلي لديهما نجوم كثر، وأعتقد أن نسب تتويجهما بالدوري متساوية".

وتابع: "مباراتا الأهلي وبيراميدز في الدوري سيكون لهما عاملًا كبيرًا في حسم صاحب بطولة الدوري، ولكن أعتقد أن الظهير الجماهيري سيكون له عامل كبير، ويجب أن يكون لدى لاعبي فريق بيراميدز الخبرات اللازمة".



وواصل: "الزمالك يحتاج مهاجم وظهير أيسر ومدافعين، أعتقد أن الزمالك يحتاج لـ 7 أو 8 مراكز.. عمر جابر أحد نجوم الفريق، ولكن عند إصابته لا يوجد له بديل، مثله مثل أحمد فتوح".

وأختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "محمود علاء هو من اختار مغادرة نادي الزمالك، كرة القدم لا تعتمد على التاريخ، ولكن تكون هناك وجهة نظر المدير الفني".