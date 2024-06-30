الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يشعل صيف الساحل بأجمل أغانيه.. صور

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا ساهرا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات، حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح، على انغام اغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور .

وقدم الفنان عمرو دياب، فاصلا من أجمل اغنياته مثل بحبه ، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها .

وواصل الهضبة، تقديم اشهر اغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة ، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم اغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر ان الفنان عمرو دياب، طرح أمس ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم،  ميكس وماستر أمير محروس .

وفور طرح الاغنية، تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس في مصر .

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