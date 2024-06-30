الزمالك.. موعد مباراة الأبيض القادمة في الدوري الممتاز

يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري.



وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.