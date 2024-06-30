الأمن يكثف جهوده للبحث عن المتهم بالتعدي على مذيعة شهيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط مرتكبي واقعة التعدي على مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، ومطاردها منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من مراسلة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى وتلقت الإسعافات الأولية، فيما تجري مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

قالت هنا النحاس مراسلة قطاع الأخبار، إنها تعرضت لمطاردة من سيارة سوداء دون لوحات معدنية، وأجبرها قائد السيارة على الوقوف بجانب الطريق والنزول من السيارة، ودفعها فسقطت أرضا وأصيبت في رأسها بجروح قطعية.

وأضافت أن المتهم ظل يطاردها منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق، ثم ضيق عليها الطريق حتى وقفت بسيارتها وأجبرها على النزول من السيارة واعتدى عليها بالضرب، لافتة: واستغثت بسيدتين فى الطريق العام وفي أثناء محاولته الفرار بسيارته كاد أن يصدم الجميع.