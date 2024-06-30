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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك
البنوك

 موعد عودة البنوك.. تفتح جميع البنوك أبوابها مرة أخرى أمام العملاء، عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تستمر الإجازة التي أعلنها البنك المركزي المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لمدة يوم واحد فقط.

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سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية


 وجاء موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة ثورة 30 يونيو، وفقًا للبيان للمعلن من جانب البنك المركزي المصري.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو:
 أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

 وتابع، أنَّه من المقرر أنَّ تستأنف البنوك عملها بدءًا من صباح يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، بعد انتهاء إجازة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وتعمل البنوك على مدار أيام الأسبوع، عدا أيام الإجازة الأسبوعية لكل البنوك.

 فيما تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الإجازات الرسمية، أو الأسبوعية، كى تساعد العملاء على إنجاز التعاملات المهمة، على رأسها خدمة السحب والإيداع، والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي، ودفع الفواتير المنزلية المستحقة.

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