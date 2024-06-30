رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية عقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا المؤتمر يوطد علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي

وأشار “مدبولي”، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا”، أن إلى أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بأول جزء من حزمة المساندة للاقتصاد الكلي بالأمس كان لحظة تاريخية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لمصر بالنسبة للتجارة والاستثمار.

وأوضح أنه سوف يستمر الأمر على ذلك، مؤكدًا على توطيد تلك العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتوسع بها في المستقبل القريب من أجل خدمة مصالح الطرفين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

وأضاف أن مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية في هذا العالم سريع التغير، مشيرا إلى أن مصر لديها يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، ما يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتم بها.

وشدد على أنه الأيد العاملة تمثل إحدى أكبر نقاط القوى الناعمة لمصر، موضحًا أن الأيدي العاملة يمكن تدريبها وتأهيلها بشكل جيد للمسقبل للاستجابة لاحتياجات الطرفين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يقع في القلب من العالم كله، وحوالي 15% لـ18% من التجارة الدولية تمر من خلال قناة السويس، وبالتالي الموقع يمثل قيمة مضافة لمصر في الماضي والحاضر والمستقبل.