الإجازات الرسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين عن عدد الاجازات خلال الأيام المقبلة، حيث تصدر عدد أيام الإجازات، وخاصة أن اليوم هو إجازة رسمية بناء على ما أقره رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.

أيام إجازات رسمية في يوليو 2024



ويضم شهر يوليو المقبل 10 أيام إجازات رسمية للموظفين في القطاع العام والخاص، حيث تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وفقا لقوانين العمل الرسمية ويحصل عليها جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تحت ضوابط حددتها مواد قانونية منها، قانون «الخدمة المدنية 81 لسنة 2016»، للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة واللائحة التنفيذية، وقانون «العمل 12 لسنة 2003» للعاملين بالقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في يوليو 2024

بحسب الأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية للعام الجاري 2024، جاءت أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية والتي تكون مدفوعة الأجر للعاملين بشهر يوليو 2024، على النحو التالي:

1_ الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2 - السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3 - الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).

4 - الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

5- السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

6-الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

7-السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

8- الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952)

9- الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

10- السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).