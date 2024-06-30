الأحد 30 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: "أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وشغلي الشاغل تخفيفها"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين، إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء، من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن".

 

 وتابع “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بذكرى ثورة 30 يونيو، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.. وأؤكد لكم.. أن شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة.. هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام".

 

 وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أتقدم بتحية إجلال واحترام، لجميع شهداء الوطن، أبناؤنا الذين قدموا حياتهم، ثمنًا لبقاء الوطن وحمايته، نشد على أيادى أسرهم، ونقول لهم إن شعب مصر أصيل، لا ينسى من ضحوا لأجله، وسنعمل جميعًا، على بناء وطن قوى كريم، يليق بحجم التضحية، التى ستظل تاجًا فوق رؤوسنا، ينير لنا الطريق، نحو المستقبل الذى نتطلع إليه".
 

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