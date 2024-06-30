الرئيس السيسي: من عام 2013 حتى الآن انتقلنا من حال إلى حال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصريين في ثورة 30 يونيو أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبّروا عن حقيقة المعدن المصري الأصيل، موضحًا أن نشهد في ثورة 30 يونيو معاني الفخر والمجد والبطولة، مشددًا على أنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال لحال.

وتابع “السيسي”، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، “ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر تحتفل بالذكرى الحادية عشرة من ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحًا أن هذه الثورة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها، أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “ثورة 30 يونيو هي اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، وحفظوا بها وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار”، موضحًا أن المصريين بعد ثورة 30 يونيو ساروا بعدها على طريق الخير والنماء والرخاء رغم كل التحديات.