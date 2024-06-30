السيسي: اليوم نقف على أرض صلبة ودولة يعمها الأمن والاستقرار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اليوم نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة، يعمها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب، موضحًا أننا نشهد دولة ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري.

وتابع: “تشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة”.